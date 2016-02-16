حسين لوتاه يتفقد سوق الطيور والحيوانات الأليفة في ورسان

تفقد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي سوق الطيور والحيوانات الأليفة بورسان، وذلك بجولة ميدانية للاطلاع على المحال والمرافق التابعة للسوق بحضور عدد من المسؤولين وإدارة السوق.

وتابع لوتاه سير العمل في السوق والخدمات والتسهيلات التي يقدمها السوق إلى جانب معدل الزوار اليومي الذي يعادل 500 زائر في جميع المرافق التابعة من فندق وعيادة ومحال، إلى جانب الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به إدارة السوق وفق أفضل المعايير، حيث يعتبر هذا السوق الأول من نوعه على مستوى الدولة في تقديم الخدمات للهواة والتجار والزوار.

كما تم اطلاعه على الأقسام والمرافق التابعة للسوق، حيث تفقد فندق الحيوانات لرعاية وايواء وتدريب الحيوانات والعيادة المتخصصة للكشف عن الحيوانات ومعالجتها وفق احدث السبل والوسائل، ومركز الحجر البيطري الذي يضمن سلامة السوق وخلوه من الأوبئة والأمراض.

وأشاد لوتاه بهذا المشروع الذي يأتي تحقيقاً لرؤية الدائرة في إنشاء مدينة مستدامة بيئياً، وسعياً منها لتطبيق أرقى معايير الجودة والتمييز وحفاظاً منها على البيئة والمجتمع، ويعد من المشاريع الرائدة في إمارة دبي والمتميز بتطبيق معايير المباني الخضراء بنسبة 100%.

بلدية دبي تصدر تقرير الحوكمة السنوي

نشرت بلدية دبي تقرير الحوكمة السنوي على الموقع الرسمي للدائرة، وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي لقد دخل مفهوم الحوكمة على نطاق واسع للقطاعين العام والخاص وأصبح هدفا تسعى له الحكومات وكبرى الشركات، وظهرت الحاجة إلى تشكيل أطر إجرائية لتمكين أصحاب القرارات من اتخاذ القرارات بطريقة صائبة.

فإطار الحوكمة يشمل مجموعة من العلاقات التنظيمية التي توفر منظومة متكاملة لتنفيذ الأعمال وتكون أساسية لاستحداث واستدامة البيئة الداعمة للتنمية والتطوير وهي تستند إلى القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة وتتسم بالمشاركة من كافة الأطراف وتضمن تحقيق الأهداف والرؤية.

مفاهيم

وتطبق بلدية دبي مفاهيم ومتطلبات الحوكمة في كافة إجراءاتها وممارساتها، حيث يوجد إطار عام للحوكمة للبلدية معتمد وصادر عام 2009 وتم تحديثه في عام 2015، ويتم نشر وتعزيز مفاهيم الحوكمة من خلال النشرات والدورات والندوات والرقابة من خلال أعمال التدقيق، كما تم ربط عمليات وإجراءات العمل الدائرة بإطار الحوكمة.