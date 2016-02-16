" خليفة الإنسانية " تسير طائرتي الإغاثة 25 و26 الى جزيرة سقطرى

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرتي إغاثة رقم /25 و 26/ الى جزيرة سقطرى حيث تم شحن مولد ومعدات كهربائية بالطائرة الأولى فيما حملت الطائرة الثانية 15 طنا من المواد الغذائية لتوزيعها على أبناء الشعب اليمني الذين يعانون شحا في المواد الغذائية بسبب الظروف التي يعيشها اليمن.

وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة ان هذه المساعدات جاءت استمرارا للجسر الجوي والبحري الذي سبق وأن وجهت به القيادة الرشيدة قبل فترة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق انطلاقا من مشاعر الأخوة تجاهه وحرص القيادة على تخفيف معاناته الحياتية في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية والادوية حتى يتمكن من استكمال مرحلة البناء الجديدة بما يؤمن له الأمن والاستقرار.

من جانبهم عبر المسؤولون في محافظة سقطرى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات على هذه الوقفة الانسانية مع اخوانهم في اليمن الذين لن ينسوا هذه المواقف المشرفة لدوله الامارات ..وقالوا إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي لتخفيف ما عاناه ويعانيه الشعب اليمني من تداعيات الأحداث التي شهدها وسيكون لها أثر ملموس في الاسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية للمحتاجين ومساندة اليمن على تجاوز الأوضاع الراهنة ..معربين عن تقدير الشعب اليمني للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم اليمن ومساعيها النبيلة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني.

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