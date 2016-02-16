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اليوم .. مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد

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اليوم .. مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد اليوم .. مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد
تستمع اليوم الثلاثاء محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة , الى مرافعة دفاع المتهمين في قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية " احداث سجن بورسعيد" والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وامانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365