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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان عزل رئيس قناة أزهرى

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان عزل رئيس قناة أزهرى القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان عزل رئيس قناة أزهرى
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار عزل حسن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة وقناة أزهرى.

وكان المحاميان أبو بكر مدكور وأحمد نصر أقاما دعوى قضائية بالنيابة عن صلاح الدين لإلغاء قرار عزله، واختصمت الدعوى كلا من هيئة الاستثمار والشيخ خالد الجندى أحد المساهمين فى القناة.

وأوضحت الدعوى أنه بناءً على طلب عدد من المساهمين فى القناة، من بينهم الشيخ خالد الجندى، دعت هيئة الاستثمار إلى عقد جمعية عمومية للقناة، وتم اتخاذ قرار بعزل رئيس مجلس الإدارة. وأكدت الدعوى بطلان القرار لما يترتب عليه من أضرار ستلحق بالشركة والقناة.

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