اليوم .. محاكمة المتهمين بالتستر فى قضية حرق ملهى العجوزة

تنظر اليوم محكمة جنح العجوزة جلسة محاكمة "سيدة.ا" 47 سنة ربة منزل وخال المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة الليلى، فى الاتهامات الموجهة اليهم بالتستر على مجرمين هاربين من العدالة.

وكان قاضى المعارضات قد اخلى سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار من النيابة العامة تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام باحالة القضية لمحكمة الجنح.

كان 4 متهمين قد ألقوا زجاجات المولوتوف المشتعلة على ملهى العجوزة الليلى نتيجة خلافات بينهم وبين العاملين بالملهى ما تسبب فى وفاة 17 شخص من العاملين، وكشف التقرير الطبى انهم توفوا نتيجة الاختناق، وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات.

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