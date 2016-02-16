التوت البرى يقلل الإصابة بالتهابات الجهاز البولى.. خده فاكهة مش عصير

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تمثلت فى أن التوت البرى يقلل التهابات المسالك البولية ويمنع التصاق البكتيريا بجدار المثانة، بشرط تناوله كطعام وليس كعصير.

وأوضح الباحثون بالدراسة التى نشرت المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة نتائجها مؤخرًا أن التهاب المسالك البولية (UTI) يمكن أن يصيب أى جزء من الجهاز البولى والكلى والمثانة أو مجرى البول، وهناك أكثر من 3 ملايين أمريكيا يعانون منه معظمهم من النساء.

>• حدوث ألم عند التبول>• ألم فى الحوض>• وجود آثار دم فى البول>• العدوى قد لا تدوم عادة فترة طويلة.>وأوضح الدكتور تيموثى بون نائب عميد كلية مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس للطب فى ولاية هيوستن الأمريكية، أن التوت البرى يمكن أن يساعد فى التقليل من انتشار التهاب المسالك البولية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 160 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 23 و88 عامًا، ووجدوا أن التوت البرى يقلل من حدوث عدوى المسالك البولية بنسبة 50٪.

وأضاف الباحثون أن التوت البرى يحوى مادة "بروانثوسيانيدينس" التى تتداخل مع قدرة البكتيريا وتضعفها ثم تسقطها من جدار المثانة، ما يقلل من احتمال الإصابة بالأمراض والالتهابات.

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