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المجلس الأعلى للطاقة يبحث التعاون مع هيئة أبوظبي

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المجلس الأعلى للطاقة يبحث التعاون مع هيئة أبوظبي المجلس الأعلى للطاقة يبحث التعاون مع هيئة أبوظبي

بحث سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وناصر السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس هيئة الطاقة في إمارة أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وترسيخ مكانتها نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال الطاير: قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بمراجعة وتحديث استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وذلك لتتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى 75% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقد حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ووليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس- الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي.

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