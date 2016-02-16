إطلاق شعار مركز الشارقة للاتصال

أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، صباح أمس، الشعار الجديد لمركز الشارقة للاتصال في مقر المركز بخورفكان، بحضور كبار المسؤولين من إمارة الشارقة وفريق عمل المركز ووسائل الإعلام المختلفة.

وتتوفر لدى مركز الشارقة للاتصال بيانات 368 جهة حكومية مع الأفرع التابعة لها، ويقدم المركز خدمة الرد على استفسارات الجمهور وتزويدهم بالمعلومات التي تختص بإجراءات الخدمات الحكومية، والفعاليات وتوفير معلومات الفنادق والمطاعم بفئاتها المتنوعة، إضافة إلى الوجهات السياحية والمواقع الترفيهية التي تزخر بها إمارة الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن شعار «مركز الشارقة للاتصال» استند بفكرته إلى أهداف المركز المتميز بالنشاط والعمل الدؤوب، والإبداع والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تواصل فعال، وهو ما يحاكي أهداف مركز الشارقة الإعلامي في الارتقاء بآليات وبرامج الاتصال.

وأعرب عن تقديره لفريق عمل مركز الشارقة للاتصال المتميز بالكفاءة والعطاء، الذي يكمل أسرة مركز الشارقة الإعلامي، مؤكداً ثقته بقدرة الفريق وكفاءته لمواصلة رسالة المركز في خدمة إمارة الشارقة المستندة إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستعرض في كلمته خلال إطلاق الشعار أبرز مبادرات مركز الشارقة الإعلامي، منها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي ووحدة الاتصال الحكومي، التي أفرزت برامج ومبادرات متسلسلة تصب بمجملها في هدف واحد نحو بناء منظومة متكاملة في فكر الاتصال الحكومي.

وجرى خلال إطلاق الشعار الجديد عرض فيلم تعريفي لأهداف وخدمات المركز الذي تم افتتاحه في 2011 بمدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية.