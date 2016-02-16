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62 % من القراء يتوقعون تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد

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62 % من القراء يتوقعون تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد 62 % من القراء يتوقعون تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تصاعد خلافات الإخوان الإرهابية، بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد للجماعة، توقع غالبية القراء تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد للجماعة.

وتوقع 62%من القراء تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد للجماعة الإرهابية، بينما استبعد 29% من القراء تصاعد خلافات الإخوان بعد الاتجاه لاختيار مرشد جديد للجماعة، فى الوقت الذى أعرب فيه 9% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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