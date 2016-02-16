اكتشاف علاج من جينات أسماك القرش يحافظ على أسنان الإنسان مدى الحياة

كشف العلماء عن عدد من الجينات المتواجدة فى الحيتان يمكن من خلالها تجديد وتطوير الأسنان والحفاظ عليها طوال الحياة، وهذا الاكتشاف يمهد الطريق لعلاجات جديدة تساعد البشر عند فقدان الأسنان، خاصة أن هذه الجينات فعالة جدًا وتساعد أسماك القرش على تغيير جزء من أسنانها كما يؤكد الموقع الهندى "thehindu".

التقرير الذى نشره الموقع يكشف عن أن عددًا من الباحثين بقيادة الدكتور جاريث فريزر من جامعة شفيلد ببريطانيا، توصلوا لتحديد مجموعة خاصة من الخلايا تسمى مينا الأسنان وتعتبر المسئولة عن استمرار نمو الأسنان وتجديدها مدى الحياة فى أسماك القرش.

ووجد الباحثون أن البشر يمتلكون أيضًا هذه المجموعة من الخلايا التى تسهل إنتاج الأسنان البديلة، ويتم تشكيلها فقط فى مجموعتين من الأطفال وكبار السن قبل أن يفقدوا هذه المجموعة.

وقال الدكتور فريزر إن الأسنان الحادة من الأسباب الرئيسية لنجاح أسماك القرش، فى صيد فرائسها وهذه الأسنان تتجدد بسرعة طوال حياتها وتستبدل قبل أن تتضاءل.

وأشار فريزر إلى أن هذه الدراسة أثبتت حاجتنا لتطوير علاجات قد تساعد البشر فى تجديد الأسنان وتطويرها بشكل سريع عند فقدانها وذلك باستخدام جينات هذه الأسماك.