نائب ببنى سويف: رئيس الوزاراء وعد بمحاولات تنفيذ كوبرى الفشن

أكد جمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن جنوب بنى سويف، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعد بمحاولات لتدبير الإعتماد المالى فى القريب العاجل لإنشاء كوبرى على النيل يربط غرب الفشن بشرقها، نظرا للتكلفة الضخمة التى يحتاجها المشروع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، نافياً ما تردد حول إعلانه موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ المشروع قريبا.

وأضاف هندى فى تصريحات خاصة: يعلم أبناء دائرتى اننى اتبنى المشروع منذ فوزى فى انتخابات عام 2005 حيث تقدمت بمذكرة إلى رئيس الوزاراء عام 2007 ووافق هلى إدراج الكوبرى فى الخطة الخمسية لعام 2008 على أن يصبح قيد التنفيذ خلال 5 سنوات.

وإستطرد نائب الفشن : إندلعت ثورة 25 يناير وتوقف تنفيذ معظم المشروعات بسبب الحالة الأمنية والإقتصادية التى مرت بها البلاد وعقب نجاحى وحصولى على عضوية مجلس النواب 2015 انتهزت فرصة لقاء رئيس الوزاراء بنواب المحافظة وعرضت عليه المشروع فأبدى ترحيبه واعداً بمحاولات لتدبير الدعم المالى اللازم للتنفيذ.