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8 مفاتيح وعلامات علشان تفهمى نفسية زوجك الانطوائى وتتعاملى معاه

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8 مفاتيح وعلامات علشان تفهمى نفسية زوجك الانطوائى وتتعاملى معاه 8 مفاتيح وعلامات علشان تفهمى نفسية زوجك الانطوائى وتتعاملى معاه
الشخص الانطوائى يعانى كثيرًا فى حياته، وبداية معاناته تكون مع صعوبة تواصله مع الآخرين، فبعض الصفات المميزة لشخصيته تجعله كتومًا للغاية، غير متكلم إلا فى حدود، قليل التعبير عن مشاعره، وغير قادر على المواجهة.

وتؤكد الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية أن الانطوائى، قد يرهق زوجته قليلاً، إذا لم تتفهم طبيعة شخصيته وتتقبل عيوبها خاصة أنه يحمل الكثير من المميزات أهمها عشقه للاستقرار الزوجى، وحبه لعائلته، وزوجته.

وتوضح د.رشا أبرز صفات الزوج الانطوائى وتشمل:
>- طبيعته تجعله غير قادر على مواجهة المشكلات مع زوجته، ففى الخلافات الزوجية ينسحب فجأة، حتى يهدأ.
>- لا يمكنه التعبير عن مشاعره أو عما يجول بخاطره، وهذه الصفة تزعج النساء كثيرًا.
>- لا يغازل ولا يمكنه التعبير عن حبه لزوجته، رغم هيامه بها.
>- يتخذ القرارات منفردًا، أو يتردد للغاية دون اتخاذ أية قرارات.
>- روتينى للغاية، تتوقع الزوجة كل حركاته وأفعاله، ولا يمكنها أن تنتظر منه مفاجأة أو فعل غريب.
>- روتينى فى العلاقة الحميمية، لا يهوى التجديد وليست له متطلبات خارقة فى شريكة حياته.
>- يظهر بمظهر غير المبال، أو غير المهتم، فى حين أنه يهتم كثيرًا ولكن قلة تعبيره تضعه فى هذا المكان.
>- لا يهتم بالتفاصيل، ويحب الهدوء بشدة، ويرغب دائمًا فى وقت هادئ خاص به دون حديث مع الآخرين ودون التركيز.

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مصر 365