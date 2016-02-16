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المعارضة الموريتانية: البلاد تشهد ظروفًا صعبة

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المعارضة الموريتانية: البلاد تشهد ظروفًا صعبة المعارضة الموريتانية: البلاد تشهد ظروفًا صعبة

>قال أحمد ولد داداه رئيس حزب المعارضة الرئيسى تكتل القوى الديمقراطية، إن موريتانيا تعيش حاليا ظروفا صعبة، محذرا من تفكك النسيج الاجتماعى الوطني.

وأضاف ولد داداه، وهو شقيق أول رئيس لموريتانيا خلال مؤتمر صحفى مساء الاثنين فى نواكشوط، أن البلاد تعانى من مجاعة وأوضاع صحية صعبة، بسبب ضعف الرقابة الحكومية على المنشآت الصحية وغياب إستراتيجية لحماية المواطنين.

وأشار فيما يخص الوضع الأمني، إلى أن العاصمة نواكشوط تشهد انعداما شاملا للأمن، بسبب انتشار عصابات القتل والسرقة فى جميع ضواحى العاصمة، خاصة الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة.

وأكد ولد داداه فى حديثه أهمية الأمن الإقليمي، خصوصا فى دول الساحل الإفريقي، موضحا أن الوضع فى شمال مالى قد يهدد استقرار موريتانيا والمنطقة.
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