"الزراعة": مصر تنتج 15 صنفا من البلح بمجمل مليون و465 ألف طن سنويا

قال الدكتور محمد محمود، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى إنتاج مصر من التمور "البلح" حاليا يبلغ مليون و465 ألف طن سنويا من عدد النخيل المنتج والذى يبلغ عدده 12 مليون و827 ألف نخلة، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج النخلة 114 كيلو و212 جرام، مؤكدا أنه يوجد 15 صنف بلح من أجود أنواع التمور فى مصر.

وأكد مدير معهد البساتين،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن المساحة المنزرعة بالنخيل مصر تبلغ 104 ألاف و 515 فدان، منها 10 ملايين و282 ألف نخلة منزرعة بالأراضى الجديدة، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالأراضى القديمة مليون و28 ألف نخلة.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة،عن استخدام أحدث الأساليب المتطورة لإكثار النخيل بزراعة الأنسجة النباتية ،بالإضافة إلى تركيز معهد بحوث البساتين على المحاصيل البستانية على أسس علمية من أجل تطوير والنهوض بإنتاج الموالح .

- بالصور.. مزارعو البطاطس بـ3 محافظات يتهمون "الزراعة" باستيراد تقاوى فاسدة.. ويشكون لـ"البرلمان" تلف 600 فدان.. والوزارة ترد: لا توجد أمراض بالتقاوى.. والسبب من الفلاحين لسوء طريقة التعامل