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الأحد.. احتفال اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيلية يكرم عدد من المتدربين

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الأحد.. احتفال اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيلية يكرم عدد من المتدربين الأحد.. احتفال اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيلية يكرم عدد من المتدربين
يكرم اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية، عدد من المتدربين مساء الأحد القادم 21 فبراير وتسليم شهادات الدورة.

حيث ينظم الاتحاد دورة لإعداد القيادات التنفيذية والإدارية بمقر الاتحاد بالإسماعيلية بداية من اليوم الأثنين 15 فبراير وتستمر حتى إلى 20 فبراير وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب ومحافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والدكتور سعيد الشربينى رئيس اتحاد المهن الطبية بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الإسماعيلية.

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