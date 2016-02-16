الأحد.. احتفال اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسماعيلية يكرم عدد من المتدربين

يكرم اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية، عدد من المتدربين مساء الأحد القادم 21 فبراير وتسليم شهادات الدورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
حيث ينظم الاتحاد دورة لإعداد القيادات التنفيذية والإدارية بمقر الاتحاد بالإسماعيلية بداية من اليوم الأثنين 15 فبراير وتستمر حتى إلى 20 فبراير وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب ومحافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والدكتور سعيد الشربينى رئيس اتحاد المهن الطبية بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة الإسماعيلية.