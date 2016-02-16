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«النقل» ترصد 247 مخالفة في «تأجير السيارات» و«النقل المدرسي» بالرياض

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«النقل» ترصد 247 مخالفة في «تأجير السيارات» و«النقل المدرسي» بالرياض «النقل» ترصد 247 مخالفة في «تأجير السيارات» و«النقل المدرسي» بالرياض

    رصدت فرق التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال الفترة من 28/ 2 - 28/ 4 / 1437 ه عدداً من المخالفات على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط النقل بمدينة الرياض بلغت 247 مخالفة في أنشطة تأجير السيارات والنقل المدرسي ونقل لبضائع والمهمات، فرضت خلالها غرامات مالية بقيمة 397.000 ريال.

وقالت الوزارة أمس إنه جرى تحرير 34 مخالفة في مجال تأجير السيارات لمؤسسات تمارس النشاط بدون ترخيص، و15 مخالفة لمؤسسة تمارس النشاط من خلال مكاتب فرعية غير مسموح بها و41 مخالفة لمؤسسات تأجير لا تلتزم بالسعودة وثلاث مخالفات لمؤسسات تمارس النشاط بترخيص منتهي.

وأشارت إلى أن المخالفات تضمنت كذلك 31 مخالفة لمؤسسة قامت بمطالبة المواطن بإبراز وثيقة خلاف الهوية الوطنية ورخصة قيادة لتأجيره مركبة و101 مخالفة لمؤسسات خالفت تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط، و13 مخالفة المؤسسات لم تلتزم بوضع الشروط العامة لعقد تأجير المركبات في مركز ممارسة النشاط أو أي فرع له وست مخالفات لم توضع صورة مصدقة من الترخيص في مكان بارز.

وفي مجال النقل المدرسي تمت تحرير مخالفة واحدة لمؤسسة تمارس النشاط بترخيص منتهي، أما في مجال نقل البضائع والمهمات الأخرى تم تحرير مخالفتين لمؤسسات تأخرت في طلب تجديد التراخيص.

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