"مجمعات الأهرام": طرح 2.5 طن لحوم إسبانى يوميا بسعر 55 جنيها للكيلو

أعلن طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ،عن طرح 2.5 طن لحوم إسبانى يوميا بمنافذ الشركة بسعر 55 جنيها للكيلو ، اضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن مع ضخ أكثر 100 طن خضراوات وفاكهة وسلع غذائية يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى .

وأضاف طنطاوى لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أولا بأول؛ لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح لحوم برازيلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 34 جنيها للكيلو، وكذلك بيع اللحوم البلدية بسعر 50 جنيها للكيلو إضافة إلى توفير منتجات الدواجن والأسماك.

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