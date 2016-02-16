وزارة الرى تشن اليوم حملة فى القاهرة الكبرى لإزالة تعديات على النيل

تشن وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء ،حملة إزالة مكبرة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات، وإزالة 50 ألف حالة تعدى تمت اقامتها فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى شهدتها البلاد عقب ثورة يناير.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة 7 آلاف و 789حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن تم اطلاقها فى 5 يناير 2015، حيث تم إزالة 29 حالة أمس بمحافظتى الجيزة والقليوبية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن.

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