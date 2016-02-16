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قطاع السياحة الدولية: إطلاق رحلة أسبوعية من ميلانو لشرم الشيخ مارس المقبل

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قطاع السياحة الدولية: إطلاق رحلة أسبوعية من ميلانو لشرم الشيخ مارس المقبل قطاع السياحة الدولية: إطلاق رحلة أسبوعية من ميلانو لشرم الشيخ مارس المقبل
أكد محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية، بهيئة تنشيط السياحة، أنه نجح فى الاتفاق مع شركة "ميرديان" الإيطالية للطيران، على تسيير رحلة أسبوعيًا من مدينة ميلانو إلى مدينة شرم الشيخ ، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، على أن يكون سعر التذكرة 112 يورو فقط.

جاء ذلك خلال مشاركة "عبد الجبار" ضمن وفد مصرى فى المعرض السياحى BIT بمدينة ميلانو الإيطالية، الذى اختتم أعماله مؤخرا، قائلا فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الاتفاق تضمن أيضا تسيير رحلة أسبوعية "ميلانو – القاهرة" لتنشيط الحركة السياحية الثقافية، بداية من مايو المقبل، على أن يكون سعر تذكرة الطيران 240 يورو للراكب العادى، لافتًا إلى أن الشركة وافقت على منح شركات السياحة ًا مخفضة للتذكرة تصل لـ100 يورو فقط، للحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى لمصر.

وأوضح، أن وزارة السياحة ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ الاتفاقية، للحفاظ على استمرار بالسوق الإيطالى، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لإقناع الشركات بأن تستمر فى تسيير رحلاتها لمدة 6 أشهر بدلاً من 6 أسابيع وفقًا لخطتها.


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مصر 365

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