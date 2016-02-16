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نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم

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نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.

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