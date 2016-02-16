مرور القاهرة يضبط 266 توك توك مخالف لقرار حظر سير بشوارع العاصمة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية بالشوارع والميادين وأعلى المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، و بتوجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وقامت الحملات المرورية خلال 10 أيام برصد 266 توك توك مخالف لقواعد و اداب المرور تطبيقا لقرار المحافظ بحظر سيره و غرامة 1500 جنيها للمخالفين و 497 مخالفة دارجات بخارية , 52 سيارة بدون لوحات معدنية و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.