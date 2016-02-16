مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء يحذر من عدم الالتزام بالمواعيد والإعداد الجيد للدروس

أكد الدكتور على عبدالظاهر مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء "لليوم السابع"، أن تعليماتة لمديرى المعاهد الازهرية عن الانضباط والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف والإعداد الجيد للدروس.

وقال ان تم توجية انذار شديد اللهجة لمديرى المعاهد الأزهرية بمدن المحافظة بعد التهاون مع من يخرج على حدود التعليم والأدب مع مطالبة الموجهين بالالتزام بالخطة الموضوعه لهم ومتباعة المعاهد بالمحافظة طوال الشهر .

واشار الدكتور على عبدالظاهر اننى طالبت بالاعداد الجيد للدروس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب حسب الدراسة التربوية الحديثة .

واوضح انه تم استثمار اجازة نصف العام فى تدريب المدرسين بكافة تخصصاتهم وإطلاعهم على ماتم من تطوير مناهج دراسية حتى يكون المعلمون جميعا على دراية تامة بعملهم وكفاءة عالية لممارسة اداء رسالتهم .