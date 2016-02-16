استشهاد جندي بقطاع الحرث إثر مقذوفات عسكرية من اليمن

الرياض - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الأول (الأحد)، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه استشهاد الجندي بحرس الحدود عائض حامد محمد الزبيدي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.