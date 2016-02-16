رئيس هيئة المساحة الجيولوجية: البحر الأحمر نموذج للبحور الناشئة

أوضح د. زهير بن عبدالحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية ل"الرياض"، أن البحر الأحمر يعد نموذجا للبحور الناشئة، وهو محيط في طور التكوين، بدأ بصدع كبير جداً ما بين أفريقيا والجزيرة العربية، وهذا الصدع كان صغيراً ثم توسع فدخلت المياه فتكون البحر الأحمر، ولازال يتكون.

وقال على هامش ورشة عمل الوضع الجيولوجي والدراسات البحرية والبيئية للبحر الأحمر التي أقيمت في جدة أمس، إن «العلماء حاليا يدرسون ظاهرة البحر الأحمر حتى يتمكنوا من الوصول إلى الآلية التي تتكون منها المحيطات».

وشدد نواب على أهمية الورشة وما ينتج عنها من دراسات وأبحاث جديدة حول بيئة البحر الأحمر والشعاب المرجانية والأحياء والتضاريس والثروات الحيوية والمعدنية، وطبيعة قاع البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الورشة مهمة للعلماء المشاركين فيها من مختلف أنحاء العالم، حيث يتواجد خبراء وعلماء من 23 دولة في الورشة إضافة إلى الجامعات والمؤسسات البحثية في المملكة ما سيثري حجم التبادل العلمي والمعرفي بين الخبراء.

وأضاف: «سيكون هناك 36 عرضا تقديمياً خلال ورشة العمل إضافة إلى 35 فصلاً إضافياً أي ما مجموعه 71 فصلاً في كتابين من قبل شركة سبرينجر، وسيقدم الكتابان البحوث الحالية حول البحر الأحمر والمناطق المحيطة به ويكون تابعاً لورشة العمل الناجحة التي جرات في عام 2013م والتي أسفرت عن إصدار المجلد الأول من كتاب البحر الأحمر في مايو 2015م».