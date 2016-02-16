«أجير».. خدمة إلكترونية تمنح السوريين تصاريح عمل موقتة

إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنح الأشقاء السوريين على أرض المملكة تصاريح عمل موقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، واستمرارا في تقديم كافة التسهيلات لهم، نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها جمهورية سورية الشقيقة، أتاحت وزارة العمل اعتبارا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة تمكن الأشقاء السوريين من الحصول على تصاريح عمل موقتة بطريقة ميسرة، عبر بوابة "أجير" على الرابط www.ajeer.com.sa.

وقال مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد بن عبدالعزيز أباالخيل إن بوابة "أجير" الإلكترونية جاهزة لاستقبال طلبات الاشقاء السوريين اعتبارا من اليوم وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، والتي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها الأشقاء السوريون وعدم الحاجة لطباعة أي هويات تعريفية لهم من قبل الإدارة العامة للجوازات.

وبين مدير عام الإعلام بوزارة العمل أن مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسمح للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل في عدد من الأنشطة. وأشار أباالخيل إلى أن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم تواجد الزائرين عن طريق خدمات بوابة "أجير"، حيث تعمل البوابة على إصدار إشعارات عمل موقتة للزائرين، والتي تعتبر وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة الى نقل الخدمات، وذلك لمدة ستة أشهر.

وفي ذات السياق أوضحت وزارة العمل أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين بالعمل من المستفيدين من الأمر السامي يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة "أجير" وإصدار اشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحقق في نظام "أبشر".

ودعت وزارة العمل في حال وجود أي استفسارات عن بوابة "أجير" الاتصال على هاتف خدمة العملاء في البوابة 920002866، أو عبر هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911، أو زيارة رابط البوابة على الانترنت https://www.ajeer.com.sa.

يذكر أن وزارة العمل استحدثت بوابة "أجير" الإلكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.

وتقدم "أجير" عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.