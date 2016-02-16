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برلمانية تطالب بحلول سريعة لرفع قيمة الاحتياطى النقدى لمواجهة أزمة الدولار

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برلمانية تطالب بحلول سريعة لرفع قيمة الاحتياطى النقدى لمواجهة أزمة الدولار برلمانية تطالب بحلول سريعة لرفع قيمة الاحتياطى النقدى لمواجهة أزمة الدولار
طالبت بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، والخبيرة المصرفية، والبنك المركزى وقطاع المصارف، بإيجاد حلول سريعة لرفع قيمة الاحتياطى النقدى لمواجهة أزمة الدولار الذى قفز سعره فى السوق السوداء 9 جنيهات.

وقال "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":"منذ تعين طارق عامر محافظا للبنك المركزى قلت وقتها أن أكبر تحدى يواجه البنك المركزى هو رفع قيمة حجم الاحتياطى النقد نظرا لأن ضعف حجم الاحتياطى النقدى يؤدى إلى عدم تدخل البنك المركز، ومن ثم يتصاعد سعر العملة الصعبة".

وأشارت إلى أن زيادة فى السوق السوداء يقلل من الاقبال على شراء الدولار من البنوك، مضيفة:" من يلجأ لشراء الدولار من السوق السوداء تعود إلى ضعف وطنيته، حيث أن سعر الدولار فى البنوك أقل من السوق السوداء".

وأكدت بسنت فهمى، أن هناك حلولا كثيرة وخطط لزيادة حجم الاحتياطى الأجنبى، مشيرا إلى أنها تعكف الآن على إعداد خطط لتطوير الاقتصاد المصرى والاستثمار ،وستطرحهم فى البرلمان الفترة المقبلة.


>الركود يضرب السوق المحلى للحديد..الصناعات المعدنية: تراجع حركة البيع والشراء بسبب الانخفاض العالمى وتأخر البدء فى المشروعات القومية.. وجمال الجارحى يطالب بسرعة حل أزمة الدولار لإنقاذ الصناعات المعدنية

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