سمير غطاس : إعلان وزير الرى عن وجود خزان جوفى يستوجب إقالته

قال النائب ، سمير غطاس، إن أحد المشاركين فى إدارة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، وهو وزير الرى ،أصدر بيانا منذ أيام أعلن فيه عن وجود خزان جوفى من المياه يكفى مصر لمدة عام، مؤكدا على خطورة هذا التصريح فى الوقت الذى تحاول فيه مصر إشعار العالم بخطورة بناء السد على حصتها من المياه.

وأضاف "غطاس" لـ "اليوم السابع"، أن هذا الأمر كان يستوجب إقالة لوزير الرى، لافتا إلى أن الجانب المصرى فى انتظار صدور التقارير الفنية للشركة الفرنسية،و فى نفس الوقت إثيوبيا مستمرة فى بناء السد وستبدأ فى ملىء الخزان فى شهر يوليو المقبل، وذلك قبل صدور التقارير الفنية للشركة.

وأكد النائب البرلمانى أن الأمر يستدعى تغيير الاستراتيجية المصرية بأن تعلن عدم جدوى المفاوضات وأن تسلك مسارات أخرى، قائلا:" على مصر أن تبدأ فى وضع كافة الخيارات على الطاولة، على أن تشعر المجتمع الدولة بخطورة استمرار أثيوبيا فى بناء السد وحرمان مصر فى حصتها من المياه، وهو ما يعتبر خط أحمر لخطورته على الدولة المصرية".

وعن موقفه من الحكومة داخل البرلمان، قال :"سأسعى لإسقاط هذه الحكومة لفشلها فى إدارة العديد من الأزمات"، مضيفا "هذه الحكومة لم تحقق أى تقدم يشعر به المواطن ولا أتوقع أن يحمل بيانها أى جديد أو آليات لتحقيق أى تقدم".

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