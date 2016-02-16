تدشين رحلة استكشافية بالدرجات من العريش لشرم الشيخ لدعم السياحة الداخلية

يستعد فريق دراجين سيناء لانطلاق رحلة استكشافية بالدرجات من مدينة العريش بشمال سيناء إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتعاون مشترك مع جمعيه الكشافه البحريه بشمال سيناء.

وقال محمد مصبح منسق الرحلة، ستنطلق من مدينة العريش يوم 25 فبراير الجارى تحت شعار "مصر فى قلوبنا"، وتأتى من وازع الحس الوطنى لابناء سيناء ومساهمة منا فى تنشيط حركة السياحة فى مدن شرم الشيخ ودهب وطابا ورغبه فى المساهمه فى رفعه وطننا ودعم مسيرة التقدم والتنمية .

أضاف أن الرحلة يجرى التنسيق لانطلاقها بتعاون بين الكشافة البحرية المصرية فرع شمال سيناء وفريق دراجين سيناء ب وخلالها سيتم قطع مسافه 600 كم عبر طرق سيناء بالدرجات ولنصل من سيناء برساله للعالم اجمع ان مصر وسيناء خاصه امنه لزائريها ولمحبيها وندعوهم إلى الاستمتاع بطبيعتها الخلابه وشواطئها الفيروزية وكنوز اعماقها من الشعب المرجانية والاسماك وصحاريها ووديانها وجبالها وانا شبابها استطاعوا عبورسيناء من شمالها إلى جنوبها بدون عوائق وفى امان تام، وتأهلوا للحصول على شارة الرحاله والتى تمنحها الكشافه البحرية المصرية لاعضاء الحركة الكشفيه لمن يجتاز مسافه 150كم مشيا او 300كم تجديف او 600كم بالدراجه الهوائية واختاروا سيناء خاصه ليتمتعوا بطبيعتها الخلابه ويثبتوا ان ليس هناك ما يعوق للاستمتاع بجمالها .

وتابع منسق الرحلة ان المشاركين سيضعون اكاليل من الزهور على ارواح الضحايا الابرياء عند موقع تحطم الطائرة الروسية وارسال رساله للعالم اجمع عن طريق الرياضة ان مصر امنه ولن تالوا جهد فى محاربه الارهاب بشتى السبل ومن المقرر ان تستمر الرحلة 4 وخلال الرحلة سيتم المرور من مدن العريش وزيارة مدن الحسنه ونخل وطابا ونويبع ودهب وصول لشرم الشيخ.