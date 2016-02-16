القبض على عاطلان قبل ترويجهما الحشيش فى المطرية

تمكن النقيب باسم ناصرى معاون مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط كلا من "فوزى ر ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 180 جرام، ومبلغ 1000 جنيه وطبنجة صوت .>كما تم ضبط " على م ع " 22 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، ومبلغ مالى 770 جنيه .

وبمناقشتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وانهما كانا فى طريقهما لترويجها على عملاءهم، واقرا بان المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الاجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2656 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

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