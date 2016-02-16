اليوم.. نظر استئناف عدم اختصاص المحكمة بدعوى تطالب بحظر "حركة تمرد"

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة الاستئناف المقدم من المحامى أشرف فرحات على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فى دعوى حظر تمرد.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قد قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.

وكان أشرف فرحات المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيراً فى دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.

وأضاف فى الدعوى، أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب، إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملاً سياسياً بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسى، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى