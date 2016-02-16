عودة انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة القناه لتجوب محافظات القناه وسيناء

تستأنف إدارة قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس نشاطها للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2015 - 2016 عن طريق تنظيم سلسلة من قوافل الإصحاح البيئى والتى تجوب خلالها4محافظات ويشارك فيها 6كليات وتستمر لمدة ثلاث شهور تبدأمن 22فبراير وتنتهى فى 26 ابريل.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه أن قوافل الإصحاح تعد احد أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة للإقليم لأنها تتوجه إلى الاهالى البسطاء فى القرى البعيدة والمحتاجه بالفعل إلى مثل هذه الخدمات

>حيث تقدم القوافل الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية بالاضافه إلى التثقيف الصحى مع إجراء الكشف وصرف العلاج والادويه للاهالى بالمجان بواسطة مجموعة متميزة من أساتذة الجامعة وأطبائها.

وقال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قوافل الإصحاح البيئى التى ينظمها قطاع شئون البيئة تحظى بثقة كبيرة من الاهالى نتيجة عشرات القوافل الناجحة التى تنظمها الإدارة وتعالج خلالها العديد من محدودى الدخل والبسطاء بالمجان وتحول من تستدعى حالته إلى مزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية إلى المستشفى الجامعى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القوافل تزور قرى أربع محافظات هى الاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ويشارك فيها ست كليات هى الطب البشرى والطب البيطرى والطب الأسنان والزراعة والتمريض والصيدلة بالاضافه إلى الاداره الطبية بالجامعة وتشمل العديد من التخصصات الطبية مثل الأطفال والباطنة والعظام والجراحة والنسا والجلدية والمسالك وطب الأسرة بالإضافة إلى تخصصات الطب البيطرى مثل الجراحة والباطنه والولادة وطب الطيور والأرانب وتخصصات الزراعة مثل وقاية النبات والاراضى ومكافحة الآفات.

وأوضح عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة انه سوف تنطلق قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسى الثانى بدأ من الاثنين القادم 22فبراير بقرية الفردان بمحافظة الاسماعيلية ثم قرية الشلوفة بمحافظة السويس 29فبراير وفرية السعيدية -ابو سلطان بمحافظة الاسماعيلية 7مارس وقرية رابعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء 14مارس وقرية جلبانة -القنطرة شرق21مارس وقرية شندورة بمحافظة السويس 28مارس وقرية وادى رأس مسلة برأس سدر بمحافظة جنوب سيناء 4ابريل وقرية السحارة بالإسماعيلية 11ابريل ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء 18ابريل وتختتم القوافل نشاطها بزيارة قرية وادى ابو صويره برأس سدر بمحافظة جنوب سيناء الثلاثاء 26ابريل.