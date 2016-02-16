حبس تاجر سلاح ضبط بمنشأة القناطر ضبط وبحوزته بندقية آلية

قررت نيابة الجيزة حبس تاجر أسلحة نارية ضبطوبحوزته بندقية آلية وخزينة بمنشأة القناطر، واعترف المتهم بحيازته للسلاح النارى لبيعها، 74 ايام على ذمة اللتحقيق.

وكانت معلومات وردت معلومات للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر تفيد اتجار "نزيه.ا" عاطل بالأسلحة النارية. فتم الحصول على إذن من النيابة ومداهمة مسكنه وتمكن النقيب أحمد فرحات والملازم أول أحمد حسنين من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وخزينة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للبندقية استعدادا لبيعها لأحد عملائه، وأنه يتاجر بالأسلحة النارية، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.