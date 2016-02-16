حماس: تصاعد العمليات فى الضفة والقدس رد طبيعى على جرائم الاحتلال

>باركت حركة "حماس" العمليات التى نفذها شبان فلسطينيون أمس الاثنين، فى الضفة الغربية والقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها تأتى ضمن الرد الطبيعى للشعب الفلسطينى على جرائم الاحتلال بحق الحرائر والمقدسات الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران فى تصريح صحفي، إن الحركة :"تشيد بالشهداء الخمسة الأبطال الذين ارتقوا أمس وبالإبداعات التى قدموها أثناء تنفيذهم للعمليات البطولية رغم ضعف الإمكانات التى بحوزتهم، كما ندعو الشباب المقاوم إلى المزيد من تطوير أساليب العمليات ومفاجئة العدو بما يثخن فيه الجراح".

واعتبرت أن استمرار العمليات وتصاعدها بين حين وآخر "يدلل على أن الانتفاضة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها، وأن أيا كان ليس بإمكانه وقفها ومنع الشباب المقاوم من مواصلة ردهم على جرائم الاحتلال وظلمه".

>وتابع "لقد عرف شبابنا كيفية الرد على الاحتلال من خلال عملياتهم النوعية، وهاهم يؤكدون بتضحيتهم أن جرائم الاحتلال باستهداف الحرائر وتدنيس الأقصى كل يوم لن يمر عليه دون دفع الثمن".

وقالت حماس "إن محاصرة الاحتلال للقرى والبلدات التى يخرج منها منفذو العمليات، يندرج تحت سياسة العقاب الجماعى بحق الأهالي، والتى أثبتت فشلها ولم تستطع احتواء العمليات البطولية أو ردع الشباب عن الاستمرار فى انتفاضة القدس".

>