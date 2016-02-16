"أقيلوا جابر نصار" تريند بتويتر بعد حظر النقاب بطب القاهرة ومستشفيات الجامعة

تعرض دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لهجومٍ حاد، بعد قراره بحظر ارتداء النقاب للممرضات والطبيبات بكلية الطب، والمستشفيات التابعة للجامعة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج يحمل عنوان "أقيلوا جابر نصار" والذى ظهر ضمن قائمة الأكثر تداولاً بالموقع، وشارك المغردون وهاجموا القرار وطالبوا بإقالة نصار.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج كالتالى: "طب يمنع المسخرة الى بتحدث داخل الجامعة الأول" "ستذهب يا مسكين وسيبقى النقاب" "يارب آنس وحشة إسلام بحيرى بأخيه جابر نصار" "شباب مسقط بنطالونات، ده غير تبرج للشابات، وعرض أزياء آخر صيحة مالى المعاهد والجامعات، وكل ده باسم الحرية، أما النقاب عامل أزمات" "لما تكون أسباب منعه للنقاب فى المستشفى والجامعة أسباب أتفه من إن عيل صغير يصدق إنها تستحق القرار ده يبقى بأعلى صوت نقول أقيلوا جابر نصار" "الله لا يجبره و لا ينصره".

وتابع المغردون "حوادث خطف واعتداء بسبب النقاب فنمنعه، حوادث بسبب ضباط أو أطباء أو مهندسين أو رجال دين ضعاف النفس فهل نمنع زيهم أيضا" "من ترند لحقيقة.. أقيلوا جابر نصار" "عشنا وشفنا.. ريسنا عبد الفتاح السيسى يكرم المنتقبة كأم مثالية.. وجابر نصار يمنعها من العمل.. خلصونا من الناس دى، أقيلوا جابر نصار".

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