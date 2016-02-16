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حملة أخلاقنا بالإسكندرية تنظم يوما ترفيهيا لذوى الاحتياجات الخاصة

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حملة أخلاقنا بالإسكندرية تنظم يوما ترفيهيا لذوى الاحتياجات الخاصة حملة أخلاقنا بالإسكندرية تنظم يوما ترفيهيا لذوى الاحتياجات الخاصة
تنظم حملة أخلاقنا ،اليوم الثلاثاء، فاعلية جديدة لها بالإسكندرية برعاية إعلامية من جريدة "اليوم السابع"، حيث ستنظم يوما ترفيهيا لذوى الاحتياجات الخاصة باستاد حرس الحدود شرق الإسكندرية.

و قال الشيخ أبو المعارف أحمد، منسق عام حملة أخلاقنا بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن اليوم الترفيهى سيبدأ بمحاضرة عن المحبة و التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة و قيمتهم فى المجتمع، و يعقبها فعليات ترفيهية لذوى الاحتياجات الخاصة لإدخال البهجة و السرور على قلوبهم بالإضافة إلى توزيع الجوائز عليهم.

و أضاف أن الحملة بصدد تنظيم العديد من الفعاليات فى المحافظة الفترة القادمة، حيث سيتم تنظيم سلاسل بشرية أمام مكتبة الإسكندرية الجمعة القادمة، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لزيارة المناطق الشعبية و المراكز الخدمية بالمحافظة.


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