أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نقل جثمان السجين القحطاني من بغداد إلى المدينة المنورة

Google+ Print
نقل جثمان السجين القحطاني من بغداد إلى المدينة المنورة نقل جثمان السجين القحطاني من بغداد إلى المدينة المنورة

    أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة العراقية بغداد صباح أمس الاثنين أن السفارة أنهت إجراءات نقل جثمان المواطن عبدالله عزام القحطاني السجين السعودي الذي تم إعدامه يوم الأربعاء الموافق 24 ربيع الآخر من عام 1436ه في سجن الناصرية جنوب بغداد.وذكرت السفارة أن الجثمان غادر بغداد ويصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة صباح اليوم الثلاثاء.

وكان القحطاني قد أوصى أن يتم دفنه في المدينة المنورة، وهو متهم بقتل صاغة الذهب في بغداد، وقبض عليه بمحافظة الأنبار، وأوقف منذ 2009 في سجون العراق، وتمت محاكمته في محكمة الجنايات المركزية في بغداد بتهمة الإرهاب عام 2011، وتنقل بين عدة سجون عراقية خلال هذه الفترة، وعانا داخل السجون من معاملة سيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية