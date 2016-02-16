نقل جثمان السجين القحطاني من بغداد إلى المدينة المنورة

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة العراقية بغداد صباح أمس الاثنين أن السفارة أنهت إجراءات نقل جثمان المواطن عبدالله عزام القحطاني السجين السعودي الذي تم إعدامه يوم الأربعاء الموافق 24 ربيع الآخر من عام 1436ه في سجن الناصرية جنوب بغداد.وذكرت السفارة أن الجثمان غادر بغداد ويصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة صباح اليوم الثلاثاء.

وكان القحطاني قد أوصى أن يتم دفنه في المدينة المنورة، وهو متهم بقتل صاغة الذهب في بغداد، وقبض عليه بمحافظة الأنبار، وأوقف منذ 2009 في سجون العراق، وتمت محاكمته في محكمة الجنايات المركزية في بغداد بتهمة الإرهاب عام 2011، وتنقل بين عدة سجون عراقية خلال هذه الفترة، وعانا داخل السجون من معاملة سيئة.