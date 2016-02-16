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«خيرية البرك» تحتفي بزواج 48 شاباً وفتاة

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«خيرية البرك» تحتفي بزواج 48 شاباً وفتاة «خيرية البرك» تحتفي بزواج 48 شاباً وفتاة

    رعى محافظ محافظة البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير حفل الزواج الجماعي الخامس للعام الجاري.

وشهد الحفل حضور عدد من مديري ورؤساء الادارات الحكومية وجمع غفير من المواطنين، حيث تم الاحتفاء ب 48 شاباً وفتاة ممن ترعاهم جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وقد بدأ الحفل الخطابي بآي من الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة العرسان المحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم العريس محمد هادي الهلالي، ثم القى محافظ البرك كلمة بهذه المناسبة أثنى خلالها على جهود الجمعية البارزة ودورها الانساني ومشروعتها وبرامجها الخيرية، ثم توالت فقرات الحفل.

بعد ذلك دشن الهلالي قسم رعاية الأيتام بالجمعية بمسماه الجديد (إكرام)، ثم تفضل في الختام بتسليم شيكات المساعدة مع أطقم ذهب للعرسان المحتفى بهم تلاها تكريم الجهات الراعية للحفل والداعمة.

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