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إيقاف معلم ضرب طالباً في جدة

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إيقاف معلم ضرب طالباً في جدة إيقاف معلم ضرب طالباً في جدة

    أوقفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أمس الاثنين، معلماً في مدرسة الفيصلية جراء ضربه أحد الطلاب.

وقال عبدالمجيد الغامدي المتحدث الرسمي ل»تعليم جدة»: إن التحقيقات بدأت أمس مع المعلم في حادثة الضرب التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن عبدالله الثقفي مدير التعليم بجدة وجه بإيقاف المعلم عن التدريس حتى انتهاء التحقيقات، مشيراً إلى أن إدارة التعليم ترفض مثل هذا التصرف غير التربوي في جميع مدارسها وخاصة في مدرسة تختص بالموهوبين.ونوه الغامدي بأن التعاميم الدورية المبلغة لجميع المدارس تؤكد على منع العقاب البدني بجميع أشكاله، كما تؤكد على تطبيق برنامج رفق.

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