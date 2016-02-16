أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وفد من «التعليم» يقدم العزاء في ضحايا حادثة الداير

Google+ Print
وفد من «التعليم» يقدم العزاء في ضحايا حادثة الداير وفد من «التعليم» يقدم العزاء في ضحايا حادثة الداير
737939798702.jpg

وفد «التعليم» خلال زيارتهم المصاب

جازان - أنور خواجي

    قدم فهد المقرن مساعد مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة، ود. عبدالعزيز البارقي مشرف عام إدارات الإشراف ومكاتب التعليم بالوزارة، وحسن مصلوف مشرف عام العلوم بالوزارة، مساء أمس الأول، العزاء للدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مدير تعليم صبيا، وضيف الله الحازمي المساعد للشؤون التعليمية، ولأسرة التعليم في محافظة صبيا ولمدير مكتب التعليم بمحافظة الداير ولأسر الضحايا في شهداء الاعتداء على مكتب التعليم بمحافظة الداير. كما زاروا المصاب المنوم في مستشفى الداير العام والاطمئنان على صحته ومواصلة علاجه في المستشفى وتمنوا له الشفاء العاجل.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية