وفد من «التعليم» يقدم العزاء في ضحايا حادثة الداير

جازان - أنور خواجي

قدم فهد المقرن مساعد مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة، ود. عبدالعزيز البارقي مشرف عام إدارات الإشراف ومكاتب التعليم بالوزارة، وحسن مصلوف مشرف عام العلوم بالوزارة، مساء أمس الأول، العزاء للدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مدير تعليم صبيا، وضيف الله الحازمي المساعد للشؤون التعليمية، ولأسرة التعليم في محافظة صبيا ولمدير مكتب التعليم بمحافظة الداير ولأسر الضحايا في شهداء الاعتداء على مكتب التعليم بمحافظة الداير. كما زاروا المصاب المنوم في مستشفى الداير العام والاطمئنان على صحته ومواصلة علاجه في المستشفى وتمنوا له الشفاء العاجل.