صحة الرياض: السمنة مصدر لـ 20 مرضاً خطيراً وتستنزف 15% من ميزانية الصحة

أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للتخطيط والتطوير د. فيصل البواردي، بارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً أن كل المؤشرات والمشاهدات تؤكد تزايد هذه النسبة في المدن الكبرى، نتيجة لنمط الحياة وضعف النشاط البدني للأطفال، الذين يعيشون في المدن مقارنة بالأطفال في القرى والهجر والمجتمعات الريفية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لحملة مكافحة السمنة لدى الأطفال لعام 2016م "كافح" الأحد الماضي، بالقاعة الكبرى بمقر المديرية.

ووصف د. البواردي خطورة السمنة لدى الأطفال معتبراً أنها أحد مسببات إصابة الأطفال بأكثر من 20 مرضا بدءًا من اضطرابات النوم، مروراً بالسكري وارتفاع ضغط الدم وصعوبات التنفس وزيادة الكولسترول وآلام المفاصل وهشاشة العظام وصولاً إلى أمراض القلب، فضلاً عن المشكلات النفسية التي يعاني منها الأطفال المصابون بالسمنة وضعف درجة تفاعلهم، مؤكداً أن جهود وزارة الصحة لمكافحة السمنة تعددت وتبنت البرامج التوعوية والتثقيفية والندوات والمؤتمرات المختصة بذلك.

واختتم د. البواردي كلمته بالترحيب وتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي ترغب في المشاركة بالحملة، مبدياً شكره وتقديره لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ حملة صحة الرياض لمكافحة السمنة لدى الأطفال هذا العام، متطلعاً إلى تفعيل أواصر الشراكة المجتمعية لحماية أطفالنا في حاضرة الوطن من السمنة ومخاطرها.

كما تحدث د. هيثم الفلاح المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية ورئيس برنامج مكافحة السمنة في منطقة الرياض، عن ما تعانيه أنظمة الرعاية الصحية في العالم والتحديات التي تواجهها بسبب السمنة، حيث ذكر أن 30% من سكان العالم تقريباً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بنحو ملياري نسمة.

وأشار إلى أن آثار السمنة لا تقتصر على العواقب الصحية الوخيمة التي تصيب البشر فحسب، بل لها تبعات اقتصادية عالية، إذ تستنزف حوالي 15% من ميزانية أنظمة الرعاية الصحية للدول المتقدمة، الأمر الذي يهدد استمرار ارتفاع معدلات السمنة حيث سيعاني من السمنة نصف سكان العالم تقريباً من البالغين بحلول عام 2030م، مشيداً بالدور الوقائي لصحة منطقة الرياض، في إقامة مثل هذه الحملات التي تساعد على نشر خارطة توعوية تستفيد منها الأسرة من خلال علاج سلوكي يبين خطر السمنة وعلاج بدني يزرع في أجيالنا أهمية الرياضة.

وكرم مساعد المدير العام الموظفين القائمين على الحملة التوعوية نظير جهودهم والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض التوعوي.