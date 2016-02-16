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كسر في خط مياه بخميس مشيط.. ومديرية المياه تتوعد المتسبب

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كسر في خط مياه بخميس مشيط.. ومديرية المياه تتوعد المتسبب كسر في خط مياه بخميس مشيط.. ومديرية المياه تتوعد المتسبب
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آثار الكسر في خط مياه غرب محافظة خميس مشيط

خميس مشيط - أحمد الشيبان

    تلقت فرق الطوارئ بالمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير بلاغاً عن كسر خط مياه غرب محافظة خميس مشيط بالقرب من خزان المعارض، وذلك في تمام الساعة (12:10 م).

وقد باشرت فرق العمل الموقع سعياً لإعادة الوضع لما كان عليه، وتم التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة سلفاً مع هذه الجهات، وتقدير الوضع وإصلاح الكسر، والعمل جارٍ على المعالجة وإعادة الوضع لحالته الطبيعية ومن ثم استكمال الإجراءات التي تقرها الأنظمة عند حدوث مثل هذه الحالات بغية معاقبة المتسبب والعمل على تلافي حدوثها في المستقبل. وبينت المديرية بأن الكسر نشأ نتيجة لأعمال مشروع يعود نطاق مسؤوليته واختصاصه لبلدية محافظة خميس مشيط، وتم العمل من قبل مقاول البلدية دون الحصول على تصريح بالعمل من قبل الجهة ذات العلاقة بهذا الخط.

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