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الأربعاء .."الأنثروبولوجي.. رؤية معاصرة" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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الأربعاء .."الأنثروبولوجي.. رؤية معاصرة" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء .."الأنثروبولوجي.. رؤية معاصرة" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية
يلقى الدكتور جوزيف موريس فلتس؛ أستاذ علم الآباء واللغة اليونانية بالكليات الإكليريكية، محاضرة بعنوان "الأنثروبولوجي.. رؤية معاصرة"، فى إطار فعاليات البرنامج الثقافى لمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وذلك غدا الأربعاء فى تمام الساعة 2 مساءاً.

وصرح الدكتور لؤى محمود سعيد؛ مدير المركز، أن المحاضرة تلقى الضوء على نظرة المسيحية للإنسان والعلاقة المتبادلة بين الله والإنسان، عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية فى مسألة خلق الإنسان والهدف من وجوده، وإرادة الله الحرة فى خلق الإنسان، ونظرة المسيحية للآخر ودور آباء الكنيسة الأوائل فى معرفة ماهية الإنسان وسلوكياته فى المجتمع ودوره فى العالم، وذلك من خلال رؤية معاصرة.

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين؛ منسق الأنشطة العلمية والثقافية بالمركز، أن المحاضرة تأتى فى إطار البرامج الثقافية التى ينظمها مركز الدراسات القبطية فى القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون فى كافة فروع الدراسات القبطية من الجامعات المصرية والأجنبية.

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