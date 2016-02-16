مهاب مميش: 127 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 7.4 مليون طن خلال 3 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية ، بداية من السبت وحتى أمس الاثنين، عبور 127 سفينة بحمولة 7 ملايين و400 ألف طن، حيث شهدت القناه من اتجاه الشمال عبور 62 سفينة بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن ، كما عبرت القناه فى اتجاه الجنوب 65 سفينة بحمولة 4 ملايين و100 ألف طن

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة شهدت ، السبت، عبور 45 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، وشهدت القناه من الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن ،وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HONG KONG EXPRESS بحمولة 146 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن .

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت ، الأحد، عبور 41 سفينة بحمولة 2مليون و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن ، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة سنغافورا، وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول TIANJINالتى ترفع علم سنغافورا بحمولة 168 ألف طن.

وأكدت التقارير على أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنينن عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة 900 ألف طن ،و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات YM WELLHEADالتى ترفع علم هونج كونج بحمولة 150 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين ، كما عبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن

- عبور 41 سفينة من قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن فى الاتجاهين