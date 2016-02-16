أحمد كريمة:الإسلام لم يفرض النقاب وعلى الدولة منع السلفيين من إصدار الفتاوى

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مزاعم السلفيين حول أن منع جامعة القاهرة النقاب فى مستشفيات الجماعة غير دستورى، أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن على السلفيين عدم الحديث عن الدين، وأن يدخلوا مساكنهم.

وأضاف "كريمة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السلفيين لا شأن لهم بالإسلام، موضحا أن الإسلام لم يفرض النقاب على النساء، موضحا أن الإسلام له علماءه وخبراءه الذين يتحدثون عنه.

وأكد أن على الدولة أن تتخذ خطوات فعلية لمنع السلفيين من الحديث فى الشأن الإسلام وإصدار فتاوى لا علاقة لها بالدين.

كانت الدعوة السلفية قد دعت السيدات المنتقبات بعدم الالتزام بقرار ، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار بمنع النقاب فى المستشفيات التابعة للجامعة.

سلفى يطالب طبيبات مستشفيات جامعة القاهرة بارتداء الكمامة بدلا من النقاب