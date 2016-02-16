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بالصور.. أبو تريكة بصحبة هادى خشبة و"بيبو" وأيمن يونس على "انستجرام"

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بالصور.. أبو تريكة بصحبة هادى خشبة و"بيبو" وأيمن يونس على "انستجرام" بالصور.. أبو تريكة بصحبة هادى خشبة و"بيبو" وأيمن يونس على "انستجرام"
نشر لاعب النادى الأهلى السابق، ياسر ريان، صور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى، إنستجرام"، مجموعة من الصور بصحبة عدد من رموز كرة القدم المصرية، والنادى الأهلى السابقين، منهم هادى خشبة، كابتن النادى الاهلى السابق، ومحمد أبوتريكة، وخالد بيبو، ووائل جمعة، ومدرب النادى الأهلى السابق محمد يوسف، وأيمن يونس لاعب نادى الزمالك السابق ، وعدد من أصدقاء اللاعبين .

ويتبين من الصور التى تم نشرها، التقاطها بعد أدائهم مباراة ودية، نظرا لارتدائهم تيشرتات وأحذية رياضية، لكنه لم يتم معرفة المكان الذى تم فيه إلتقاط الصور، والتى لاقت إعجاب وعشاق الشياطين الحمر.

نجوم الأهلى والزمالك (1)

نجوم الأهلى والزمالك (2)

نجوم الأهلى والزمالك (3)

نجوم الأهلى والزمالك (4)

نجوم الأهلى والزمالك (5)

نجوم الأهلى والزمالك (6)

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