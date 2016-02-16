وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء غرفة التجارة المصرية الأمريكية بالولايات المتحدة

تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سلسلة لقاءاتها وجولاتها بالمصريين فى الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت وزيرة الهجرة بكبار رجال الأعمال وقيادات الجلية المصرية بواشنطن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن اللقاء ضم اعضاء من غرفة التجارة المصرية الامريكية ورجال أعمال وخبراء بصندوق النقد الدولى وأصحاب شركات اتصالات وخبراء فى وسائل الإعلام، لافته إلى أن اللقاء كان مثمر وتناول العديد من النقاط الهامه بشأن أوضاع المصريين فى الخارج خاصة الأوضاع الاقتصادية واهم التطورات والمشروعات التى تشهدها مصر فى الفترة الاخيرة .