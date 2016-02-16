ناظر محطة الخطاطبة بالفيوم: انتظام حركة القطارات على خط المناشى بعد قليل

أكد مصطفى أمين، ناظر محطة قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، انتظام حركة القطارات على الخط بعد قليل.

وأضاف أمين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه تم سحب القطار المصطدم بالجرار الزراعى لوضعه بمحطة الخطاطبة من أجل فتح الطريق للقطارات القادمة، ولم تشهد الحركة سوى تأخر قطارين عن موعدهما 30 دقيقة فقط.

كانت الدكتورة هناء سرور وكلية وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قد أكدت أن الحادث وقع أثناء محاولة عبور جرار زراعى من معبر غير قانونى بين محطة الخطاطبة وكفر داود، واصطدم بالقطار رقم 692.

وأضافت أن المصابين هم عبد المنعم عبد العظيم محمد، سائق القطار مصاب بسجمات وجروح بسيطة، وإبراهيم فرغلى محمد أحمد عامل، وطه جمال شحاتة مندوب الشرطة، ومصابين بحروج بسيطة، وأشارت إلى أن المصابين غادرو المستشفى عقب إجراء اللازم.

وكانت حركة القطارات قد توقفت عقب اصطدام القطار رقم 692 خط المناشى، بجرار زراعى حال مروره من معبر غير قانونى، ونُقِلَ المصابين إلى مستشفي السادات العام، وحُرِّرَ محضر بالواقعة.