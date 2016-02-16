الحنين للمدرجات يجتاح تويتر عبر هاشتاج "الكورة بدون جماهير"

اجتاح حنين عارم لمدرجات كرة القدم موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، عبر هاشتاج "الكورة بدون جماهير يعنى" والذى ظهر فى مكانة متقدمة بقائمة الأكثر تداولاً على الموقع.

وعَبَّرَ المغردون عن حنينهم للتشجيع من داخل الملاعب، مشبهين مشاهدة مباريات كرة القدم بدون جمهور كالحياة بدون مياه، أو كنقص أشياء ضرورية للعيش.

وجاءت أبرز التغريدات على الهاشتاج كالتالى "الكورة بدون جماهير يعنى مفيش كورة" "يعنى ذكريات بتتعاد كل ماتش" "يعنى كالحياة بدون نساء، يعنى الحياة بدون مياه" "مفيش متعة محتاجين التالتة شمال ترجع تتهز من تانى من صوته" "يعنى بالنسبة لى زى الأكل من غير ملح".

وتابع المغردون: "يعنى لاعب بيلعب من غير هدف.. يعنى تجيب للاعب إحباط لما يدخل الملعب ومحدش يهتف له.. يعنى اللاعب ميفرحش حتى لو جاب جول" "يعنى منتهى الملل.. ده حتى مفيش معلق عدل أو كوميدى مثلا زى محمود بكر الله يرحمه" "يعنى لا دى حاجة تسألوا أبو حفيظة عليها" "زى البيت لما ماما بتسافر كل حاجة موجوده بس من غير طعم" "زى الحياه بدوون أكل".

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