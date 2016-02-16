النيابة العامة تنتقل لمعاينة موقع حادث قطار "المناشى" ببنى سويف

انتقل فريق من النيابة العامة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،،منذ قليل ، برئاسة المستشار أحمد العنانى مدير نيابة السادات إلى موقع حادث اصطدام قطار رقم 692 خط المناشى بجرار زراعى ، وذلك للمعاينة وتحديد الجهة المتسببة فى الحادث، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى.

كانت حركة القطارات قد توقفت منذ قليل نتيجة اصطدام القطار رقم 692 خط المناشى بجرار زراعى حال مروره من معبر غير قانونى مابين محطة الخطاطبة وكفر داود.

و تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

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