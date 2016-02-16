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إخماد حريق اندلع فى 5 أفدنة غير منزرعة بواحة سيوة فى مطروح

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إخماد حريق اندلع فى 5 أفدنة غير منزرعة بواحة سيوة فى مطروح إخماد حريق اندلع فى 5 أفدنة غير منزرعة بواحة سيوة فى مطروح
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، من إخماد حريق اندلع فى الأعشاب الجافة، فى أرض مساحتها 5 أفدنة غير منزرعة، بمنطقة "مشندت" بقرية المراقى فى واحة سيوة.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً بأنه تبلغ لقسم شرطة سيوة بنشوب حريق بقطعة أرض بمنطقة ماشندت ، وانتقلت على الفور لموقع الحادث قوات الحماية المدنية بسيوة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتم عمل التبريد اللازم بمعرفة وحدة الإطفاء لمنع اشتعال النيران مرة أخرى ،ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات.

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مصر 365